Konzert in Altheim : Weihnachts-Stimmung in St. Andreas

Altheim Die Chöre Chorios und Kolores und „Die Band“ boten in der Pfarrkirche von Altheim ein Konzert mit einer großen muskalischen Bandbreite.

„Advent ist ein Leuchten“ aus der Feder von Lorenz Maierhofer war das Intro des Chores Chorios, dem der Auftritt des Quintetts „Die Band“ folgte. Sie bot in der Besetzung Thomas Zäh (Gesang und Begleitgitarre), Frank Weber (Gitarre und Begleitgesang), Nicole Allgayer (Flöten), Martin Regitz (Percussion) und Tina Zäh (Gesang) insbesondere irische Folkmusik, die Melodien teilweise mit humorvollen deutschen Texten ausgestattet. Mit in der Liederfolge waren unter anderem Neil Youngs Heart of Gold, umgeschrieben auf Strimp aus Gold, Tim Benskos Welt retten, das in der neuen Formulierung Blech fetten hieß. Mit dem Lied „Frohe Weihnacht“, eine Coverversion des Simon and Garfunkel Hits „Sound of Silence“ boten sie eine entspanntere Lösung in Mundart an wie gemeinsam die Weihnachtszeit begangen werden könnte. Alle Mitglieder der Gruppe stammen aus dem Raum Altheim, Pinningen und der Parr.