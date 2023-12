Weihnachtsmarkt in Herbitzheim Weihnachtliche Stimmung rund um die Barbarakirche

In der Halle konnten die zahlreichen Besucher Handarbeiten bewundern und kaufen. Präsentiert wurden unter anderem speziell für Weihnachten gebastelte Holzarbeiten, Gruß- und Schmuckkarten, Näharbeiten, Weihnachtssterne, Adventskränze, Gipsfiguren, Essig, Körnerkissen, aber auch Lesezeichen. Roland Müller hatte Teile seiner Kinderkirmes mitgebracht, sorgte damit für glänzende Kinderaugen. Auch wegen der gut gefüllten Kuchentheke musste niemand verdursten oder verhungern. Auf dem stets gut gefüllten Außengelände servierte der Förderverein der Feuerwehr kalte Getränke, beim Bürgerverein gab es Glühwein, Crêpes und Waffeln. Bei der SG Herbitzheim-Bliesdalheim konnte man sich am Wurstgrill und am Flammkuchenofen erwärmen, und die jungen Akteure der Dirtbahn zeigten, wie man eine Kartoffel mit dem Apfel-Spiralschneider bearbeiten kann. Im Hintergrund half das Team von Gleis 1, damit auch die Ausstattung zur Vorführung stimmte.