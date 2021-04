Absage durch Arbeitsgemeinschaft : Gälbacher Zeltkirb fällt auch diesmal aus

Niedergailbach Nachdem die Gälbacher Zeltkirb im letzten Jahr erstmals in ihrer über 50-jährigen Geschichte der ausfallen musste, hat die Arbeitsgemeinschaft auch für dieses Jahr diesen Beschluss zu einer Absage gefasst.

An Stelle der Traditionsveranstaltung solle es, wenn es die Pandemie-Lage erlaubt, ein kleineres Fest an der Grillhütte oder am Generationentreff geben, so Herbert Buhr im Auftrag des Veranstalters. Während der Zusammenkunft wurde auch über die Führung der Arbeitsgemeinschaft gesprochen. Nachdem deren Vorsitzende, Ortsvorsteher Martin Vogelgesang, schon im vergangenen Jahr seinen Rückzug angekündigt hatte, wurde die Neuwahl für seine Nachfolge für 14. Oktober, 19 Uhr, terminiert.