Seuche der Vergangenheit : Wegekreuze erinnern an die Epidemie

Gersheim Covid-19 ist nicht die erste Krankheit, die eine Generation prägt. Auf die Cholera-Epidemie vor über 150 Jahren weisen im Saarland auch heute noch Denkmäler hin.

An die Krankheit erinnern im Bliesgau drei Kreuze und weisen auf die Epidemie im Jahre 1854 hin. So steht auf dem Herbitzheimer „Franzelsberg“ ein aus Buntsandstein gehauenes Kreuz, mit der beschrifteten Tafel „Zur Ehre Gottes errichtet von der Gemeinde Herbitzheim um gnädige Abwehr der Cholera 1854“. Nach mündlicher Überlieferung, so ist es im Heimatbuch „Herbitzheim – ein Dorf an der Blies“ nachzulesen, habe die Cholera damals zwei Todesopfer gefordert.

Das schlichte Walsheimer Eichenholzkreuz, trägt lediglich die Jahreszahl 1854. Es ist schon die zweite Ausfertigung. Das Ursprungskreuz besaß an den Balkenenden runde Verzierungen. Es verwitterte mit der Zeit und wurde im Zweiten Weltkrieg durch Granatsplitter beschädigt. Ersetzt wurde es 1958. Sein Holz stammt aus dem abgerissenen, aus der Leyenzeit stammenden Haus der Blieskasteler Familie Marthaler. In der Ausgabe 2018/1 der „Saarpfalz – Blätter für Geschichte und Volkskunde“ hatte der frühere ärztliche Direktor des Universitätsklinikum Homburg Gernot Feifel (1935 bis 2019) an die Cholera, der am meisten gefürchtete Krankheit des 19. Jahrhunderts erinnert. Nach dem Choleraausbruch in Bayern 1853/54 erkrankten in der damals bayerischen Pfalz etwa 400 Menschen, von denen 169 verstarben. Diese Zahlen seien allerdings mit Unsicherheit belastet, da – wie vielfach berichtet wurde – die Meldebögen nicht immer vollständig ausgefüllt oder überhaupt nicht abgegeben worden seien. Damals hatte Kreismedizinalrat Dr. Karl Heinrich Theodor Dapping bei der Generalversammlung pfälzischer Ärzte in Frankenthal davon gesprochen, dass sich die Cholera asiatica in raschen Schritten von Metz her durch die kleinen Städte und Dörfer Lothringens der bayerischen Grenze nähere.