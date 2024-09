Pfarrfest in Walsheim Walsheims Protestanten feierten in der Baustelle

Damit die Feier so stattfinden konnte, mussten durch Mitglieder des „Fördervereines zum Erhalt der protestantischen Kirche von Walsheim“, der Ausrichter des Kirchenfestes war, im Vorfeld einige Maßnahmen getroffen werden. Pfarrer Wolfgang Kafitz begrüßte die zahlreichen Gäste mit dem Hinweis, dass er in seiner gesamten Dienstzeit noch nie einen Gottesdienst in einer Baustelle erlebt, geschweige denn selbst gehalten habe. Auch die Besucher waren erstaunt und zeigten sich interessiert am Fortgang der Restaurierungsarbeiten. Der Gottesdienst wurde musikalisch von Chor-Act unter der Leitung von Claudia Stemmler in gewohnter Weise anspruchsvoll und souverän umrahmt. Die Präparanden und Konfirmanden, deren selbst gebastelten Kerzen auf dem Altar ein warmes Licht verbreiteten, beteiligten sich einzeln durch ein kurzes Statement zum Thema „Licht“.