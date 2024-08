Dorffest in Walsheim Walsheimer Vereinsgemeinschaft freut sich auf ihr Dorffest

Auch in diesem Jahr versprechen die Organisatoren ein abwechslungsreiches Programm und zahlreichen kulinarischen Höhepunkten. An den Ständen, Buden und in den Garagen erwartet die Besucher eine Vielzahl an kulinarischen Köstlichkeiten. Am Bierstand wird frisch gezapftes Walsheimer und Homburger Bier serviert, während die „Unschlag Bar“ in den Abendstunden mit exotischen Cocktails lockt. Das gastronomische Angebot reicht von klassischen Rost- und Currywürsten über den beliebten Schwenkbraten bis hin zu Crêpes, Wein und Laugenkranz mit Frischkäse, die freitags und samstags vom „Haus Sonne“ angeboten werden. Am Samstagabend verführt die AH mit Flammkuchen und Wein, und sonntags sorgt der Förderverein der Kita mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl. Zusätzlich bieten die Feuerwehr und der Schützenclub am gemeinsamen Stand Rinderbraten mit Klößen an. Musikalisch wird das Fest am Freitagabend um 20 Uhr von der einheimischen Band Freaky Friday eröffnet. Die Band, bestehend aus Ellen Ecker, Corinna Thomann, Claudia Stemmler, Silke Schmelzer, Christian Schmelzer und Hartmut Brengel, wird bei ihrem dritten Auftritt mit einem Repertoire aufwarten, das von aktuellen Hits bis zu Evergreens reicht und zum Mitsingen einlädt. Am Samstagabend übernimmt um 18 Uhr die Band Memphis Blue mit einem Rock- und Pop-Unplugged-Programm die Bühne.