Dorffest in Walsheim Walsheimer feierten drei Tage Dorffest

Nachdem der Ortschef, dessen „Hosenträger“, eine Gemeinschaft von derzeit zehn Personen, vor zehn Jahren die Dorffest-Idee der früheren Jahre wieder umgesetzt hatten, begann die Band Freaky Friday ihr Programm mit „Imagine“, der Hymne von John Lennon dem Appell gegen Krieg, Habgier und Hunger in der Welt. Hatten sie bei ihrer Premiere im vergangenen Jahr lediglich neun Titel in ihrem Programm, konnten sie in der Besetzung mit Ellen Ecker, Gesang, Corinna Thomann, Bass, Claudia Stemmler, Keyboard, Silke Schmelzer, Schlagzeug, Christian Schmelzer, Gitarre, und Hartmut Brengel, Gitarre, diesmal die vielen Gäste aus nah und fern in der ersten Dorffest-Nacht bis kurz nach Mitternacht nach fünf Zugaben trefflich unterhalten. Ob Beatles („Eight Days a Week“), Creedence Clearwater Revival („Bad Moon rising“) oder John Denver („Leavin‘ on a jet plane“), das Sextett kredenzte eine breite Palette an Musikrichtungen und als Höhepunkt die Dorfhymne „Die Walsheimer Buben“.