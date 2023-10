Kirmes in Walsheim Walsheim feiert fünf Tage seine Kirmes

Klein, aber stimmgewaltig ist die Schar der Straußbuben AG in Walsheim. Ein Määde und fünf Buwe werden an diesem Freitagabend (6. Oktober), sobald es stockdunkel ist, nach dem Sarg suchen, im dem im vergangenen Jahr die Kerb eingeschlossen und beerdigt wurde. Dies wird in diesem Jahr sicherlich ein leichtes Unterfangen da, da der einzig neue Straußbub Eric Höh sein wird. Er war im vergangenen Jahr nach elf Jahren ausgetreten, jetzt wieder eingetreten in die seit 1982 bestehende Strausbuben AG und gilt somit als „Frischling“. Er war ja schließlich vor zwölf Monaten dabei und wird sich erinnern können. Die Kerb wird ausgetrunken und anschließend im Dorf im Gasthaus Lugenbiel, wo es schon um 17 Uhr mit dem Dämmerschoppen los geht, und dem Sportheim, wo ab 20 Uhr, eine Kerwedisco startet, angetrunken und ausgerufen. Dass die Walsheimer Kerb gefeiert wird, wissen alle im Bliesgau, da das Sextett im Alter zwischen 18 und 27 Jahren unter der Führung vom „Babbe“ Lukas Purbst und der „Mamme“ Jill Tretter, bei ihrer Vorkerb nach dem Besuch des Raffel’schen Sudhauses auf ihrem Kipper in Herbitzheim, Reinheim und Breitfurt aufgetaucht waren.