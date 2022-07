Niedergailbach : Wallfahrt zum Gedenken an den Heiligen Bruder Klaus

Niedergailbach Rund 50 Gersheimer machten sich den Weg in die Heimat des Schutzpatrons der Niedergailbacher Kirche in der Schweiz.

Ausgestattet mit dem Segen von Pfarrer Krystian Scheliga machten sich rund 50 Wallfahrer, überwiegend aus Niedergailbach, Reinheim und Gersheim und zwischen 53 und 88 Jahre alt, auf den Weg nach Flüeli in der Schweiz, der Heimat des Patrons der Niedergailbacher Pfarrkirche, des heiligen Bruder Klaus. Erste Station am ersten der vier Reisetage war Staufen im Breisgau. Dort konnten die Teilnehmer das kleine Städtchen auf eigene Faust erkunden oder sich in der Pfarrkirche St. Martin zu einem stillen Gebet zurückzuziehen. Nächster Halt war in Luzern. In der dortigen Jesuitenkirche war ein Gewand des Niedergailbacher Kirchenheiligen zu sehen. Später erreichten die Reisenden ihr Ziel Sachseln im Kanton Obwalden. Im Altar der Wallfahrtskirche werden seit 1976 die Gebeine des heiligen Bruder Klaus aufbewahrt. Er wurde vor 75 Jahren – am 15. Mai 1947 – heiliggesprochen.