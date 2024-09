Der Weltkrieg in Niedergailbach Vor 85 Jahren wurden die Niedergailbacher evakuiert

Die meistern Evakuierten arbeiteten in der Fremde in der Landwirtschaft mit. Einige Männer konnten auch ihren Beruf ausüben. So der damals 34-jährige Adolf Rebmann (de Schuhmacher), der aufgrund einer Knieverletzung nicht wehrtauglich war. Er arbeitete von Mitte September bis Mitte Oktober 1940 in seinem Beruf als Schuhmacher im Schuh-Haus Carl Steinach in Apolda. Durch die Evakuierung lebten auch Familienmitglieder teilweise über Monate getrennt von einander. Bedingt durch die Evakuierung lag für nicht wenige Niedergailbacher der Geburtsort in der Fremde, etwa im thüringischen Erfurt, Aplda, Sonnenberg oder Greiz, im fränkischen Lichtenfels oder Oberwallenstadt bzw. im oberpfälzischen Tirschenreuth oder Waldsassen. Erster Neugeborener Niedergailbacher in der Fremde war Franz Wilbert, der am 10. September 1939 in Rottenbeurg am Neckar das Licht der Welt erblickte.