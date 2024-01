Ehrung für Heimatkundler aus Rubenheim Gunter Altenkirch erhielt das Bundesverdienstkreuz am Bande

Während einer Feierstunde im Sitzungssaal des Gersheimer Rathauses wurde der renommierte Rubenheimer Volkskundler Gunter Altenkirch ausgezeichnet. Im Namen des Bundespräsidenten verlieh ihm der saarländische Innen-Staatssekretär Torsten Lang das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland. „Gunter Altenkirch widmet sich mit seinem herausragenden Einsatz einer sehr bedeutenden Arbeit, die nicht nur für uns als Gesellschaft von großem Wert ist, sondern auch von großer Wertschätzung unserer Region gegenüber zeugt“, so Lang in der Laudatio. Er hob hervor, dass sich der Geehrte in Forschung und Dokumentation hauptsächlich mit der Alltagskultur der sogenannten „kleinen Leute“ befasse. Konkret setze sich Altenkirch mit den Themen Brauchtum, Mundart, Sagen, Wohnen, Essen, Kleidung, Handwerk, Arbeitsleben, Aberglaube und Volksmedizin der dörflichen Bevölkerung des 19. und 20. Jahrhunderts auseinander. Da der Ausgezeichnete seit seiner Kindheit alles Gehörte zu Alltagsgeschichten und Erinnerung dokumentiert, sei eine Sammlung von Zeitzeugenprotokollen zusammengekommen, die rund 50 000 Seiten umfasse. Sie enthalten Informationen zur Lebensgeschichte von mehr als 10 000 Menschen aus dem Saarland. Auch die Sammlung von Gegenständen des täglichen Gebrauchs, die teilweise im 1988 eröffneten Museum für Alltagskultur zu sehen sind, umfasse mehr als 50 000 Objekte. 2013 hat Gunter Altenkirch ein zweites Museum in seinem Haus in Rubenheim eröffnet, in dem der Fokus auf dem saarländischen Aberglauben und der Mythologie liege. Viele der gesammelten Objekte präsentiere Altenkirch zudem in Dauer-, Sonder- und Einzelausstellungen in unserem Land, aber auch in Frankreich und Luxemburg. „Er ist auch als Autor und Herausgeber zahlreicher Veröffentlichungen zu Themen wie Volkskunde, Mundart und Sagen aktiv“, so der Staatssekretär weiter.