Gottesdienst in Gersheim Viele kamen zum Gottesdienst an der Gersheimer Lourdes-Grotte

Gersheim · „Nachdem in diesem Jahr der Pfarrer zuständig ist für das Wetter an Mariä Himmelfahrt, kann der Gottesdienst an der Lourdes Grotte unter strahlend blauem Himmel gefeiert werden.“ Mit diesem augenzwinkernden Auftakt begrüßte Pfarrer Krystian Scheliga zahlreiche Gläubige aus allen Teilen der Pfarrei in Gersheim.

18.08.2024 , 07:40 Uhr

Pfarrer Krystian Scheliga (rechts) bei der Kräutersegnung an der Lourdes-Grotte, assistiert von Pater Shaiju Varekulam. Foto: Gertrud Schwartz