Mondscheinmarkt in Gersheim Leckereien auch aus dem Bitcher Land

Früher hieß es „Gersheimer Landmarkt“, vor einigen Monaten hat man den Markt in die Abendstunden verlegt, nun ist es der Mondschein-Markt. Und weil man in Gersheim an der nicht mehr (oder wieder?) existierenden Grenze lebt, fördert man auch die Zweisprachigkeit und nennt das Markttreiben auch gleichzeitig „Marché nocturne“. Michael Clivot, Bürgermeister mit französischen Wurzeln, wirbt für den Markt mit deutsch-französischem Flair: „Es ist sehr schön, dass wir das grenzüberschreitend machen können in Zusammenarbeit mit dem Tourismusbüro Bitscher Land. Es ist ja manchmal nicht ganz einfach, auf der Verwaltungsebene zusammenzuarbeiten. Umso besser, wenn es auf dieser Ebene eine gute Zusammenarbeit gibt“, unterstrich der Gersheimer Verwaltungschef.