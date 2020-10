Auf dem Roller-Parkplatz : Parkrempler am verkaufsoffenen Sonntag in St. Ingbert

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Am Sonntag, 11. Oktober, ist es in der Zeit zwischen 13.45 und 14.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers auf dem Parkplatz des Roller-Marktes in der Oststraße in St. Ingbert gekommen.

Hier hatte nach Angaben der Polizei eine 43-Jahre alte Frau aus St. Ingbert, im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntages, ihren schwarzen 2er BMW mit IGB-Kreiskennzeichen auf einer Parkfläche abgestellt. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer hatte wohl beim Aus- oder Einparken den Pkw der Frau im Heckbereich erheblich beschädigt.