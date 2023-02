Friedhof in Utweiler : Auch in Utweiler steht nun eine Urnenwand

Utweiler Bestattungen in einer Stele sind jetzt auch im kleinsten Ortsteil der Gemeinde Gersheim möglich.

An weiteren Investitionen wird die Gemeinde wohl bald nicht vorbeikommen, dann die Plätze werden auf allen Friedhöfen knapper. Die Ausstattung der Friedhöfe in der Gemeinde Gersheim: Bliesdalheim besitzt 20 Kammern, von denen 16 belegt sind. In Gersheim sind alle 30 Kammern belegt. Von den 25 Kammern in Herbitzheim werden derzeit 19 genutzt, während es in Medelsheim 25 von 29 sind. In sechs der zehn in Niedergailbach, in 27 der 28 in Reinheim, in drei der sechs in Seyweiler und in 19 der 26 in Rubenheim haben bereits Bestattungen stattgefunden. In Walsheim, dem einzigen Friedhof, auf dem schon vier Blöcke stehen, sind 20 der 30 Kammern belegt. Insgesamt haben die Stelenwände eine Kapazität von 202 Bestattungen, von denen schon 161 genutzt und 41 noch frei sind.