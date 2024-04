Kulturcafé in Reinheim Viel Kultur an lauen Sommerabenden

Am Mittwoch, 1. Mai, um 12 Uhr beginnt im Café Fräulein Ida in Reinheim die Sommersaison. An drei Sommerabenden geben bei Sonnenuntergang ausgesuchte Musiker Konzerte. Am Freitag, 5. Juli, eröffnet das Duo Recobrado mit seinem „Tango meets Barock and so much more“ den Reigen. Das bereits bekannte Duo Slow Moon tritt am Freitag, 26. Juli, auf. Mit seinem Repertoire aus Coversongs in verschiedenen Sprachen, wohlbekannten Oldies und aktuellen Hits verzaubern die beiden mit Gitarre und Keyboard und ihren perfekt aufeinander abgestimmten Stimmen eine besondere Atmosphäre passend zum Sonnenuntergang und Mondaufgang. Danach bringt die Band Bossa’68 am Freitag, 23. August, mit lateinamerikanischen Rhythmen den Besuchern aus dem Bliesgau den Zuckerhut etwas näher. Den musikalischen Abschluss bildet am Sonntag, 29. September, während einer Matinee die Band Georgia and Friends. Sie werden ihr Repertoire mit seinen vielfältigen Facetten des Blues präsentieren. Am Donnerstag, 18. Juli, findet wieder die Veranstaltung „Yoga und Dinner im Garten“ statt. Ein besonderes Highlight wird wieder das große Fräulein Ida-Quiz. Es wird am Freitag, 2. August, stattfinden. Ein Quizmaster führt durch eine Vielzahl von Kategorien, darunter Musik, Geschichte, Reinheim und mehr.