Unfallflucht in Gersheim : Unfallflucht in der Straße „Auf der Hohl“

(red) Am Mittwochnachmittag (31.März) ist zwischen 16.55 und 17 Uhr in der Straße „Auf der Hohl“ in Gersheim ein am Fahrbahnrand geparkter weißer Transporter (Ford Transit mit Münchener Kennzeichen) beschädigt worden.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an die Kollision unerlaubt vom Unfallort.