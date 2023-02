Fastnacht in Reinheim : Tausende Besucher feiern am Rosenmontag in Reinheim

Reinheim Ortsrat und Arbeitsgemeinschaft der Vereine im Grenzdorf erwarten zum Umzug knapp 50 Fußgruppen, Motivwagen und Musikkapellen.

Blieben die Straßen Reinheims an den Rosenmontagen der vergangenen beiden Jahre leer, schlängelt sich diesmal am kommenden Montag, 20. Februar, wieder ein närrischer Lindwurm durch den Grenzort. Seit 2015 unverändert sind das Motto „Wenn Reinum lacht – is Fasenacht“ und die Zugstrecke. Damit steigt an diesem Tag der Höhepunkt der Straßenfastnacht im Bliesgau: der Zug von Reinheim.

Entlang der rund 1800 Meter langen Strecke sorgen Reinheimer Vereine und gewerblich betriebene Versorgungsstände an verschiedenen Stellen für Verpflegung. Nach dem Zugfinale geht’s in verschiedenen Lokalitäten kräftig weiter. Die Heimstatt des Carneval-Clubs in der Brunnenstraße platzt der Stimmung wegen sicher wieder aus allen Nähten. Am Gasthaus „Zum Lux“ ist für Essen und Trinken gesorgt. An der Grenzlandhalle ist auch ein großer Verpflegungswagen postiert. Bei der Reinheimer Feuerwehr fließt am kommenden Montag kein Wasser, auch die Fischerhütte öffnet für die närrischen Gäste. Natürlich werden auch in der Grenzlandhalle mit der Sektbar die Narren bei Musik der bekannten Homburger Band Take Five nicht mehr zu halten sein. Die Spätschicht-Saar wird nach dem Umzug auf dem Parkplatz beim alten Sportplatz an der Bliesbrücke ein Open-Air mit lokalen DJs, Konfetti, Laser, Zelten, feines Essen vom Grill und vielem mehr anbieten. Die Fasenachts-Party läuft wie in jedem Jahr beim Reinheimer Event bis in den späten Abend.