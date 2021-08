Heimat- und Naturfreunde laden ein : Terrasse der Harteich-Hütte wird eingeweiht

Wadrilltal Am Sonntag eröffnen die Wadriller Heimat- und Naturfreunde offiziell die neue Verweilmöglichkeit mit einem bunten Programm.

Die Wadriller Heimat- und Naturfreunde werden an diesem Sonntag, 29. August, nachholen, was ihnen bislang aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht so richtig möglich war: die Einsegnung ihres neuen Blickfangs an der Harteich-Hütte, der vollständig überdachten neuen Terrasse mit Platz für bis zu 60 Personen. „Eine frühere Einweihungsfeier war leider nicht möglich, umso freuen wir uns, nachdem die überdachte Terrasse ihre Feuertaufe und Tauglichkeit seit Wiedereröffnung an Pfingsten bestens unter Beweis gestellt hat“, freut sich Vereinsvorsitzende Heidi Fandel über die gelungene Baumaßnahme und entbietet der Bevölkerung rundum liegender Ortschaften ein herzliches Willkommen.