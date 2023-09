Typisierungsaktion in Gersheim Suche nach dem genetischen Zwilling

Gersheim · 229 Personen sind am Wochenende in die Gemeinschaftsschule Gersheim gekommen um an der Typisierungsaktion für den an Blutkrebs erkrankten Leon teilzunehmen.

20.09.2023, 14:52 Uhr

Die Schüler, Kameraden des an Blutkrebs erkrankten Leon (von links) Nora Schneiders, Elisha Krehling, Sophia Clivot, Mia Rutschke und Alexandra Roth, präsentierten stolz auch eine mit Leons Namen versehene Torte. Foto: Wolfgang Degott

Von Wolfgang Degott

Schnell waren die Tische besetzt, hatten sich Menschen registrieren, mit drei medizinischen Wattestäbchen, sogenannten Buccal Swabs, ausgestatten lassen und gaben ihren Speichel ab.