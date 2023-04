Bliesdalheim TV Bliesdalheim vergab viele Jugendsportabzeichen

War alles absolviert, hatten zwei Kinder, Mia Grieser aus Bliesdalheim und Matthias Maurer (Wolfersheim) die volle Punktzahl erreicht, was zwölf Punkte bedeutete, jeweils drei in den vier Disziplinen. Vier schafften das bronzene Abzeichen (zwischen vier und sieben Punkten), 14 die Auszeichnung in Silber (acht bis zehn Punkte) und acht schafften Gold, was elf, beziehungsweise zwölf Punkte bedeutete. Im Einzelnen waren es bei Gold Nele Fries, Jonas , Grieser und Torben Grieser, Maja Haupenthal, Dana Kammerer, Marit Kaschube und Matthias Maurer. Silber-Abzeichen gingen an Lina Becker, Robin Blumenauer, Linda Doller, Konstantin Kammerer, Cosmo Kempf, Nils und Tom Lippmann, Johanna Maurer, Maximilian Motsch, Hendrik und Malene Pitz, Sören Rebmann, Adrian Sand und Marlene Stolz. Bronze schafften Leonie Gorges, Emil Hepp, Adam Sand und Felix Schnell. Weber kündigte an, dass schon vor den Sommerferien wieder mit den neuen Prüfungen zum Jugendsportabzeichen, an dem sich jeder zwischen sechs und 17 Jahren beteiligen kann, begonnen werde. Um es zu erwerben, müssen vier verschiedene Disziplinen innerhalb eines Kalenderjahres erfüllt werden. Untergliedert sind sie in die Kategorien Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination. Zusätzlich muss die Schwimmfertigkeit nachgewiesen werden.