Feuerwehren im Bliestal Truppführer-Lehrgang der Feuerwehren im Bliestal

Daran nahmen auch Wehrangehörige aus Blieskastel (5) und Mandelbachtal (3) teil. Ralf Weinmann, stellvertretender Wehrführer und Ausbildungsbeauftragter der Gersheimer Wehr, berichtete, dass diese Kooperation seit letztem Jahr in dieser Form durchgeführt wird und in Zusammenarbeit mit seinen Pendants Christian Stein aus Blieskastel und Stefan Schrögler aus Mandelbachtal reibungslos funktioniere. Vor dieser neuen Konstellation arbeiteten die Gersheimer ausschließlich mit den Mandelbachtalern zusammen. Auch nehmen Gersheimer Feuerwehrleute an Lehrgängen in den anderen Kommunen teil. So waren im Frühjahr drei Gersheimer bei einem Sprechfunklehrgang in Mandelbachtal dabei. Weinmann kündigte an, dass im September eine weitere Maschinisten-Ausbildung folgen werde. Möglicherweise werde man auch personelle Unterstützung für den Abschluss-Lehrgang in Mandelbachtal bereitstellen.