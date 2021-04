Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim : Maiandachten in mehreren Kirchen

Gersheim Trotz Einschränkungen werden in der katholischen Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim Maiandachten stattfinden. Sie finden in einigen Kirchen Maiandachten in Form von Gebeten ohne gemeinsames Singen statt.

Im Einzelnen werden sie in Bliesdalheim dienstags und freitags um 18.30 Uhr, in Gersheim dienstags und donnerstags um 18 Uhr, in Herbitzheim mittwochs 18 Uhr, in Reinheim mittwochs und sonntags 18 Uhr, in Rubenheim mittwochs und sonntags 18 Uhr (außer Sonntag, 2. Mai) und schließlich in Walsheim donnerstags 18 Uhr. Anmeldung zu den Andachten sind im Pfarrbüro an den Vormittagen telefonisch (06843) 754 oder per E-Mail: pfarramt.gersheim@bistum-speyer.de möglich.