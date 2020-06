Freibaderöffnung in Walsheim : Corona-Badesaison startet im Hetschenbachtal

Gersheims Bürgermeister Michael Clivot (vorn) eröffnete am vergangenen Freitag gemeinsam mit Schwimmmeister Thomas Müller die Badesaison unter Coronabedingungen im Walsheimer Freibad. Foto: Wolfgang Degott

Walsheim Die Regeln im Schwimmbad Walsheim unter strengen Hygienevorschriften haben sich bewährt . 200 Badegäste kamen am Auftakt.

Rund 200 Besucher zählte das Walsheimer Schwimmbad am ersten Tag nach der Eröffnung. Bis zum jähen Ende durch ein Gewitter und Starkregen am Spätnachmittag waren sie gekommen, passierten mit Mundschutz den Eingangsbereich. Bürgermeister Michael Clivot eröffnete gemeinsam mit Schwimmmeister Thomas Müller mit Sprüngen vom Startblock ins angenehme, 23 Grad warme Nass die Corona-Badesaison im Hetschenbachtal. Damit waren die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten beendet, die Corona-Regeln inklusive eines Besucherleitsystems mit aufgesprühten Abstands-Bodenmarkierungen und aufgestellten Hinweisschildern umgesetzt. Verantwortliche und Personal war erleichtert.

Wegen der Coronavirus-Krise konnte das Bad erst einen Monat später als geplant und 21 Tage nach der Freigabe durch die Landesregierung mit deutlichen Regeln öffnen. Neu ist beispielsweise, dass wegen des Hygieneschutzes und der Nachverfolgbarkeit beim Auftreten von Corona-Infektionen der Ticketkauf nur online erfolgen kann. Maximal drei Tage vor dem geplanten Besuch, jedoch auch kurzfristig kann gebucht werden. An den noch vorhandenen Problemen, beispielsweise bei der Lastschrift Zahlung, arbeite der Dienstleister mit Hochdruck, wurde versichert. „Wir verhindern damit lange Warteschlangen und Menschenansammlungen vor dem Eingangsbereich“, so Clivot. Er ergänzte, dass gerade im Hinblick auf Kinder und Jugendliche, die unter den Beschränkungen bislang mitunter am schlimmsten zu leiden hatten, eine Öffnung des Freibades wichtig sei, wohl wissend, dass der Badebetrieb in diesem Jahr anders laufen muss als früher.

Info Das muss man zum Freibad wissen Freibad Walsheim, Telefon (06843) 16 43, Badverwaltung im Rathaus: Tel. (06843) 80 13 01; Ticketverkauf: http://freibadwalsheim.gersheim.digital; Öffnungszeiten: Täglich von 9.30 bis 14.30 Uhr und von 15 bis 20 Uhr; Tarife: Familien: 9,80 Euro, Erwachsene 4,50 Euro, Jugendliche, Schüler, Studenten, Menschen mit Behinderung 3 Euro, Kinder, einschließlich fünf Jahre haben freien Eintritt, Kurzschwimmer (täglich 12.30 bis 14.30 Uhr und 18 bis 20 Uhr): 2,50 Euro

Der Bürgermeister weist auch darauf hin, dass auch Zeitabschnitte, getrennt durch eine halbe Stunde, in der im Bad desinfiziert wird, gebildet wurden. So kann gewählt werden zwischen 9.30 und 14.30 und von 15 und 20 Uhr. In jedem der beiden Abschnitte können bis zu 400 Personen ins Bad kommen. „Da es viele es gewünscht haben “ so Clivot, „sind noch Tarife für Kurzschwimmer jeweils von 12.30 bis 14.30 und von 18 bis 20 Uhr eingerichtet worden“.

Auf der Online-Plattform ist zu sehen, ob noch Karten für den Wunschtermin zur Verfügung stehen oder ob man auf einen anderen Termin ausweichen muss. Um den Corona-Vorgaben entsprechen zu können werden diesmal keine Mehrfach- und Saisonkarten ausgegeben. Die Resonanz der Besucher, so Schwimmmeister Thomas Müller, sei an den ersten Öffnungstagen größtenteils positiv gewesen. So fanden sich alle mit den farblich markierten Laufrichtungen zurecht, wie auch dem vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz im Sanitär- und Umkleidebereich. Auch seien die Abstandsregeln seien sowohl in den Becken als auch auf der rund 7600 Quadratmeter großen Liegewiese beachtet worden.