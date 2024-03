„Diese Partei produziert nichts als heiße Luft“ Trotz Absage des AfD-Parteitages – Hunderte demonstrieren in Reinheim (mit Fotostrecke)

Ursprünglich hatte die AfD im Saarland geplant, in Reinheim am Samstag einen Sonderparteitag abzuhalten. Viele Gründe führten schließlich dazu, dass die Veranstaltung abgesagt wurde. Eine anlässlich des Parteitages geplante Kundgebung, organisiert durch das Bündnis „Bunt statt braun“, fand dennoch statt. Nun nicht als Gegendemonstration, sondern als bunte Veranstaltung für Vielfalt und gegen Rassismus. Gut vierhundert Teilnehmer, so die Polizei, waren auf den Parkplatz an der Blies gekommen. Dabei auch eine ansehnliche Gruppe der Ormesheimer Initiative „Aufstehen gegen Rechts“.