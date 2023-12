Lichterumzüge im Bliestal Traktoren schaffen Adventsstimmung

Acht Angehörige der Walsheimer Wehr verteilten rund 500 Schokoladen-Nikoläuse. Am Ende der rund 17 Kilometer langen Strecke zählte man mehrere hundert Zuschauer. Teilweise hatten sie sich vor ihren Häusern gut eingerichtet. Alle genossen die adventliche Abwechslung. Der andere Veranstalter, Pascal Braun, Inhaber des gleichnamigen Agrar-Services aus Reinheim, erinnert sich an die Premiere vor zwei Jahren. „Wir hatten wie viele andere bereits an anderen Lichterfahrten teilgenommen und wollten, dass auch die Menschen in den Dörfern der Gemeinde Gersheim in den Genuss des Lichterzuges kommen.“ Der Erfolg motivierte Bachmann und Braun weiterzumachen. Insbesondere mithilfe sozialer Medien, aber auch persönlicher Ansprache, wurden viele für die Aktion begeistert. Unter dem Motto „ein Funken Hoffnung“ trugen die Teilnehmer ein wenig Wärme und Zuversicht in die schwere Zeit, immer noch geprägt von der Pandemie, aber auch dem Ukraine-Krieg. Vor allem die Landwirte wollten mit der Aktion auch demonstrieren, dass sie da und auf sie Verlass sei, egal wie schwer die Zeit auch sein mag. Landwirte seien Teil der Gesellschaft, sich bei der täglichen Arbeit ihrer großen Verantwortung für Natur, Umwelt, Klima und Tiere sicher. „Die Unterstützung für unsere Idee ist ehrlich gesagt überwältigend“, so Braun freudig, „von jeder Seite spürt man die Begeisterung“. Auch viele Firmen halfen, wie auch die Gemeinde, mit Spenden.