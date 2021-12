Traktoren-Lichterfahrt in Gersheim : Traktoren-Lichterfahrt gegen Corona-Tristesse

Gersheim Die Tour durch Gersheims Ortsteile startet am kommenden Sonntagnachmittag im Rohrental in Rubenheim.

Am Sonntag, 19. Dezember, wartet auf die Gersheimer ein besonderes Spektakel. Um 17 Uhr wird auf dem Parkplatz der Naherholungsanlage Rohrental in Rubenheim ein besonderer Konvoi starten, der viele Augen zum Leuchten bringen wird. Dann nämlich starten Traktoren, weihnachtlich geschmückt, zu einer Rundfahrt. Um der Corona-Tristesse etwas entgegenzuwirken haben sich bereits letztes Jahr bundesweit Landwirte mit dekorierten Traktoren aufgemacht. um in Ihren Regionen mit der Aktion „Ein Funken Hoffnung“ Licht ins Dunkel zu bringen. Die Idee wird jetzt auch in der Gemeinde Gersheim aufgegriffen, mit einer Lichterfahrt etwas Weihnachtsstimmung zu verbreiten.

Nach dem Start tuckert die Kolonne in Rubenheim durch die Hohl- und Querstraße sowie die Alschbacher Hohl. Sie fährt weiter nach Herbitzheim durch die Orts- und Kremelstraße, um dann über den Lachenweg Gersheim zu erreichen. An der Kirche vorbei geht es über die Dekan-Schindler-, Haupt- und Bliesstraße nach Reinheim. Nach der Pfälzer Straße, der Grenzland- und der Saarlandstraße sowie Keltenstraße und „Am Staaten“ wird Niedergailbach anvisiert, wo es über die Ortsdurchfahrt, die Bischof-Weis-Straße, zurück nach Gersheim in die Schulstraße geht. Nächstes Dorf ist Medelsheim. Kapellen-, Brühl- und Burgstraße werden passiert. Nach Seyweiler, wo die vielen Trecker in der Ortsdurchfahrt, der Dorfstraße, zu bestaunen sind, wird, nachdem in Walsheim die Ortsdurchfahrt mit Seyweiler-, Pirminius- und Gersheimer Straße sowie Brauereistraße durchfahren sind, das Ziel am Sportplatz Walsheim erreicht.