Kirmes in Reinheim : Traditionelles Kirwetreiben in Reinheim am Wochenende

Reinheim Die Straußgesellschaft hat in diesem Jahr die Rekordzahl von 35 Personen erreicht. Es gibt ein großes Programm von Freitag bis Dienstag.

Mit einer Rekordzahl von 35 Mitgliedern, 13 Mädchen und 22 Jungs, im Alter zwischen 16 und 23 Jahren wird die Reinheimer Kirb in diesem Jahr gefeiert. Los geht’s am Freitag, 22. Oktober um 17 Uhr. Dann startet die Gesellschaft zu der auch ein Dutzend Neulinge, nämlich Paula Jacob, Lia Jochem, Luca Jost, Davis Kremp, Xenja Lawinger, Alina und Lea Martin, Florian Plitt, Mirko Scherer, Benjamin Späth, Benne Wagner und Fabian Weyer gehören, ins Bannholz, um den Kerwestrauß zu schlagen. Nach der Rückkehr ins Dorf wird dem Gasthaus „Zum Lux“ ein Besuch abgestattet, um dann auf der Laffe-Party, die um 20 Uhr los geht, den ersten Abend zu feiern. Traditionell wird um Mitternacht noch die Kirb ausgegraben. Martina und ihr Team im Lux erwarten die Gesellschaft gekleidet mit Strohhut, Schürze und weißem Sweat-Shirt mit der Aufschrift „Scheiß egal – rinn de Aal“ samstags um 10 Uhr, wo gemeinsam gefrühstückt wird. Zur Mittagszeit wird Ortsvorsteher Peter Wagner die Kirweredd vorgelegt. An der war seit Mitte August bei den wöchentlichen Treffen gefeilt worden. Ab 14 Uhr steht das Klöppeln des Baumes auf dem Programm. Dazu kommen alle auf dem Marktplatz zusammen. Mit rund 9000 bunten Bändchen geschmückt wird das weithin sichtbare Symbol der Kirb während der Vorabendmesse, Beginn 17 Uhr, in der Pfarrkirche St. Markus auch gesegnet. Letzte Station des Tages, bevor in die Gaststätten, wo über die Tage ein reges Kirwetreiben ablaufen wird, ausgewichen wird, ist das Haus von Manfred Rauch. Dort werden Straußmäde und -buwe mit Rollbraten versorgt. Am Sonntag, 24. Oktober, nach dem Frühstück im Lux, kommen die Sport- und Fußballfreunde auf ihre Kosten. Die eigens für den Tag zusammengestellte zweite Mannschaft der SF Reinheim tritt um 14 Uhr im Grenzlandstadion gegen die Dritte des SV Bliesmengen-Bolchen an. Die erste Reinheimer Elf hat es um 16 Uhr mit der Zweiten der „Menger“ zu tun.