Ein junger Förster im Blies- und Mandelbachtal : Ein Leben für und mit der Natur

Gersheim/Mandelbachtal Tobias Schlicker ist der neue Förster in den Wäldern von Gersheim und Mandelbachtal

Rund 1000 Hektar – davon 890 auf dem Gebiet der Gemeinde Mandelbachtal, umfasst das Revier, das der 26-jährige Förster Tobias Schlicker betreut. Er ist seit Anfang September zuständig für den Gemeindewald in Gersheim und Mandelbachtal, dessen Beförsterung der Forstbetrieb Blieskastel unter der Leitung von Helmut Wolf, bei dem Schlicker angestellt ist, übernommen hat. Damit wurde auch der bisherige gemeinsame Forstbetrieb der beiden südlichen Bliestalgemeinden aufgelöst. Förster Jürgen Lagaly ist in die Verwaltung der Gemeinde Mandelbachtal gewechselt, wo er sich innerhalb einer Stabsstelle Ökologie und Gewässerentwicklung um die innerdörflichen Bäume und deren Verkehrssicherheit sowie um das Baumkataster kümmert.

Für Tobias Schlicker, dem gebürtigen Hasseler, der jetzt in Alschbach wohnt, ist es seine erste Anstellung nach seiner Ausbildung. Er absolvierte ein dreieinhalbjähriges Studium auf der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg am Neckar und Göttingen – inklusive eines Praxissemesters im Elsass und im Stadtwald Saarbrücken. Danach schloss sich noch ein Anwärterjahr an, in dem er beim Saarforst den Revieren St. Ingbert und Homburg zugeordnet war.