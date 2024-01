Theaterwoche in Gersheim Die Gersheimer Theaterwoche startet

Zum 36. Mal hebt sich am Samstag, 13. Januar, um 19.30 Uhr, der Vorhang zur Gersheimer Theaterwoche. Im Kulturhaus, wo auch alle anderen Aufführungen stattfinden, beginnt der zweite Poetry-Slam um die „Goldene Gersheimer Orchidee“. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr und dem Sieg des Zweibrückers Mark Heydrich werden sich wieder Poetinnen und Poeten dem Publikum stellen. Sie werden mit der Kraft ihrer Worte um die Gunst des Publikums kämpfen. Die Texte werden dabei so vielfältig sein wie die Personen auf der Bühne. Nachdem schon in der Grenzlandhalle Reinheim viele Besucher die Aufführungen verfolgt haben, tritt die 35-köpfige Kindergruppe des Herbitzheimer Chor Kolores noch einmal mit ihrem Kindermusical „Leben im All“ auf. Beginn ist am Sonntag, 14. Januar, um 15 Uhr. Am Donnerstag, 18. Januar, kommt es um 19 Uhr zu einem Wiedersehen mit dem Kabarettisten René Sydow. War er 2020 mit seinem dritten Soloprogramm „Die Bürde des weisen Mannes“ im Bliestal, so gestaltet er diesmal den Abend unter der Überschrift „In ganzen Sätzen“. Dabei seziert er Herrschaftssprache und Internetgebrabbel, lässt heiße Luft aus Schaumschlägern und Wichtigtuern, entlarvt Phrasendrescher und Wortverbieter. Vor Jahren gewann er den Förderpreis der St. Ingberter Pfanne und gilt als der am lautesten geflüsterte Geheimtipp des politischen Kabaretts. Ein zweiter „Profi-Auftritt“, der von Roberto Capitoni, folgt am Mittwoch, 24. Januar. „Italiener leben länger …außer mit Betonschuhen“ heißt das Programm des gebürtigen Schwaben, das ab 20 Uhr zu verfolgen ist. Mit seiner „Jubiläums Comedy Show 4D“, einem Extrakt aus seinen bisherigen sieben Soloprogrammen, nimmt er sein Publikum mit auf eine sehr persönlichen komödiantischen Zeitreise, gibt der deutsch-italienische Comedian seine Lieblingsnummern und Klassiker zum Besten. Am Freitag, 19. Januar, ist zum wiederholten Male die Pinninger Theatergruppe „Groß und Klein“ auf der Bühne zu sehen. Sie präsentiert ab 19 Uhr den Dreiakter von Bernd Kietzke „Der Heiler von Pinningen“. Im Lustspiel ruft Landarzt Dr. Bacchus mit seinen unkonventionellen Methoden die Dienstbehörde auf den Plan. Die Bürgermeisterin des Dorfes lässt sich durch seine Methoden zu ehrgeizigen Visionen hinreißen. Die Patienten sind genauso außergewöhnlich wie der Arzt und sein Personal. Am Freitag, 26. Januar feiert das Ensemble des frischgebackenen Kulturvereins Sulzbach Premiere in Gersheim. „Zwei wie Bonnie & Clyde – denn sie wissen nicht, was sie tun“ titelt die Gaunerkomödie des Autorenduos Sabine Musiorny und Tom Müller. Beginn ist um 19 Uhr. Es ist auch gleichzeitig das „Erstlingswerk“ der Gruppe, und es handelt sich dabei um eine Tour de Force für die Lachmuskeln, ein groteskes Abenteuer, bei dem die Lage für das dilettantische Gaunerpärchen immer verzwickter und verrückter wird. Zum Abschluss der „Theatertage“ kommt es am Sonntag, 28. Januar, zum Auftritt des Theatervereins „So ein Theater“ aus Niederwürzbach. Gespielt wird ab 16 Uhr der Dreiakter von Carsten Schreier „Zwei Bürgermeister für ein Hallelujah“. Damit waren sich schon in Breitfurt zu sehen und haben dabei die Lachmuskeln der Zuschauer „drangsaliert“. Im Mittelpunkt steht Bürgermeister Reiner schwer. Er muss Nächte in seinem Büro verbringen, da ihn seine Frau Hilde aus dem Haus geworfen hat. Als Frustaktion scheucht er Klausi, den Hausmeister, und Regina, seine Sekretärin, herum, und sie müssen immer für ihn herhalten. Tags zuvor, Samstag, 27. Januar, kommt es um 19 Uhr zum Auftritt des Homburger Frauenkabaretts, das seit 23 Jahren in unveränderter personeller Besetzung auf der Bühne steht. Ab 19 Uhr heißt es „Treffer in der Nachspielzeit“. Dabei präsentiert das Quintett um die Lokalmatadorin Heidi Hennen ein „Best of“ von Lieblingsstücken und -gesängen.