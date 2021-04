Weiteres Testzentrum in St. Ingbert : Auf dem OBI-Parkplatz sind Schnelltests möglich

Auf dem OBI-Parkplatz in St. Ingbert gibt es ein weiteres Corona-Testzentrum. Foto: Florian Jung

St Ingbert Ein weiteres Testzentrum hat am Mittwoch (28. April)den Betrieb in St. Ingbert aufgenommen. Auf dem Parkplatz des OBI-Marktes in der Oststraße werden ab sofort Schnelltests durchgeführt. Das Testzentrum kann mit dem Fahrzeug durchfahren oder fußläufig begangen werden.

Für die Schnelltestung wird kein Termin benötigt. Alle Bürgerinnen und Bürger können vor Ort einen kostenlosen Test durchführen lassen. Ab nächster Woche sind Termine online über www.testzentrum-am-obi.de buchbar.