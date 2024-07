Konzert in Reinheim „Tango meets Barock“ mit dem Duo Recobrado in Reinheim

Solveigh Röttig an der Violine und Peter Knerner an der Gitarre, die Mitglieder des Duos, präsentieren ein facettenreiches Programm. Zu hören sein werden unter anderem Werke von Georg Friedrich Händel, Arcengelo Corelli, Pierre Bournet, Heitor Villa-Lobos, Wahab Boutros und Astor Piazzolla. Verbunden werden durch die in seltener Besetzung auftretenden Instrumente Violine und Gitarre barocke Stilrichtung mit modernen Elementen des Tangos und südamerikanischen Rhythmen. Instrumentalversionen gefühlvoller Chansons sowie einfallsreich interpretierte Jazzstandards erweitern das Programm zu einem genreübergreifenden, bunten Potpourri. Solveigh Röttig studierte an der Darmstädter Akademie für Tonkunst und hat als Geigerin in den Theaterorchestern von Kassel, Darmstadt und Saarbrücken gespielt. Neben ihrer Arbeit als Pädagogin ist sie leidenschaftliche Kammermusikerin, hat den Irish Folk und Jazz für sich entdeckt und spielt im genreübergreifenden No Limits-Streichquartett. Peter Knerner studierte an der Saarbrücker Musik-Hochschule und besuchte Meisterkurse. Neben vielfältigen pädagogischen Tätigkeiten als Dozent an Musikschulen, Schulen und an der Landesakademie hört man ihn immer wieder bei Konzerten in Duobesetzung mit Violine, Cello oder Flöte. Mit seiner Musik bewegt er sich im Spannungsfeld zwischen klassischer Musik und zeitgenössischen Werken unterschiedlicher kultureller Einflüsse. Der Eintritt ist frei. Es findet eine Hutsammlung statt.