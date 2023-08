Heilig Kreuz Gersheim „Tag der Schöpfung“ in der St. Barbara-Kirche

Am Freitag, 1. September, beginnt um 17 Uhr in der St.-Barbara-Kirche in Herbitzheim der inklusive Gottesdienst zum ökumenischen „Tag der Schöpfung“. Er steht diesmal in Anlehnung an einen Bibelvers aus dem Johannesevangelium unter dem Motto „Damit ihr das Leben in Fülle habt“. Seit 13 Jahren feiert die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK), die seit 75 Jahren besteht, diesen Tag. Die Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim ist von Beginn an dabei und macht damit Jahr für Jahr auf die christliche Verantwortung für die Schöpfung aufmerksam. Nach der tollen Erfahrung bei der Premiere im vergangenen Jahr, als der Tag erstmals inklusiv gefeiert wurde, sind auch diesmal wieder alle eingeladen, egal wie sie aussehen, welche Sprache sie sprechen, oder ob sie eine Behinderung haben. Nach der gemeinsamen Feier im Gotteshaus mit besonderer musikalischer Gestaltung, neuen geistlichen Liedern, Impulsen und Gebeten, findet auf dem Kirchenvorplatz die Begegnung bei einem Umtrunk statt. Sollte es regnen, findet alles in der Kirche statt.