Konzert in Reinheim „Suzi Brown & the Dingelers“ spielen am Café Fräulein Ida

Perlen der Popmusik haucht die Band ein zweites Leben ein. Mit im Repertoire sind dabei beispielsweise „Tainted Love“ mit Akkordeon und Cajon, „California Dreaming“ mit Querflöte oder „Under the Moon of Love“ mit Bongos. Überraschungen sind garantiert, wenn Klassiker der Hollies, Mamas and the Papas, Carly Simon, Bee Gees und anderen in Akustikversionen interpretiert werden. Das Quartett mit seinen drei starken Stimmen, einem ausdrucksstarken Chor und einem groovenden Beat besteht aus Susanne „Suzi“ Albrecht (Gesang, Tasten), Tine „Brown“ Braun (Gesang, Querflöte), Sebastian „Dingeler“ Dingler (Gitarre, Bass, Gesang) und Stefan „The Earl“ Graf (Schlagwerk). Der Eintritt ist frei. Es findet eine Hutsammlung statt.