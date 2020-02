Diesen wunderbaren Flugobjekten konnte geholfen werden : Die Familienplanung kann beginnen

Bliesbruck-Reinheim Das alte zerbröselte Nest der Störche im Europäischen Kulturpark ist fachmännisch instand gesetzt worden.

Es war zu Beginn dieses Jahres, als und der pensionierte Hobbyfotrograf Walter Veith ein paar Zeilen schrieb und ein aktuelles Bild hinzufügte. Es zeigte den erbärmlichen Zustand des Nestes der Störche im Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim. Der Mann durchstreift sehr regelmäßig das Gelände und erfreut viele Menschen mit seinen Fotos. Ende 2019 kam er in der Redaktion vorbei mit einem besonderen Geschenk: Einen Jahreskalender mit seinen schönsten Storchen-Fotos. Und dann stellte er vor Ort schon länger fest, dass sich an dem rund sieben Jahre alten Nest in luftiger Höhe Teile der Holzplattform gelöst hatten, wodurch auch eine Menge an Nistmaterial zu Boden fiel. Unsere Zeitung hat darüber berichtet, und so kam es, dass in einer konzertierten Aktion den langbeinigen Tieren geholfen wurde. Am Dienstag nun hat die Pressestelle des Saarpfalz-Kreises Vollzug gemeldet wie nachfolgend zu erfahren ist: „Schorch, der Storch, und seine Gattin“, so die Kreisverwaltung, „haben im Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim wieder ein komfortables Nest. Ist dieses erst einmal von Männchen und Weibchen entsprechend hergerichtet, wird es wohl bald wieder Storchen-Nachwuchs tragen. Am Morgen des 21. Februar, also einen Tag nach Weiberfastnacht, rückten die Pfalzwerke mit Bagger, Hebebühne und einem komplett neuen Storchenhorst inklusive Mast an, um in wenigen Stunden den alten Mast abzuschlagen und das neue tierische Zuhause zu errichten.