Wasserversorgung in Gersheim : Störung in der Wasserversorgung

Die Wasserversorgung ist in Teilen Gersheims gestört. Foto: dpa/Patrick Pleul

Im Bereich des Hochbehälters Walsheim ist es am Mittwoch (9. November) zu einer Störung in der Wasserversorgung gekommen. Davon betroffen sind nach Mitteilung der Biosphären-Stadtwerke höhere Lagen in den Dörfern Walsheim, Gersheim, Niedergailbach und Reinheim.

