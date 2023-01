Sternsinger in Gersheim : 21 junge Könige wanderten in Herbitzheim von Tür zu Tür

Die Herbitzheimer Sternsinger trafen sich mit ihren Betreuern vor ihrer Sammlung im Altarraum der St. Barbara-Kirche in Herbitzheim und umrahmen die Weihnachtskrippe. Foto: Wolfgang Degott

Herbitzheim Die Sternsinger kamen auch an den Nachbarorten Rubenheim und Bliesdalheim. Sie sammelten 1625 Euro für Not leidende Kinder weltweit.

21 kleine und große Könige aus Herbitzheim, Bliesdalheim und Rubenheim machten sich am vergangenen Samstagmorgen auf den Weg durch die Straßen von Herbitzheim. Die vier- bis 18-Jährigen mit ihren Betreuern Carmen Urbanek, Daniela Sachs, Marita Nagel, Hanna und Henrik Flierl, Andrea Lippmann, Jens Buhr und Stefanie Mathieu füllten damit die Sternsinger-Aktion mit Leben. Nach wenigen Stunden, an denen sie an den Haustüren den Segen aussprachen, den Segensgruß anbrachten und die Dankeskarte überbrachten, sammelten sie 1625 Euro.

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus der diesjährigen Aktion Dreikönigssingen. Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. Marita Nagel, die die Aktion koordiniert hatte, freute sich darüber, dass es in diesem Jahr keinerlei Probleme gegeben hatte, die Könige zusammen zu bringen. „Nach unserem Aufruf haben sich schnell viele gemeldet. Als Lohn für die „Straßenarbeit“ kochte ihnen Jutta Haugwitz, die schon viele Jahre vor der Corona-Pause fürs das leibliche Wohl sorgte, eine Nudelspezialität, die gemeinsam im Jugendheim eingenommen wurde. Auch in den übrigen Gemeinden der Pfarrei Heilig Kreuz beteiligten sich viele an der Aktion, die erstmals seit 2020 wieder mit Kindern durchgeführt werden konnte.