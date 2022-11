Sportfreunde Walsheim : Stefan Pauluhn ist Vorsitzender der Sportfreunde Walsheim

Auf dem Kunstrasenplatz der SF Walsheim (von links) der neue Vorsitzende Stefan Pauluhn, sein Vorgänger, der Ehrenvorsitzende Pirmin Langenbahn, und der stellvertretende Vorsitzende, Marco Lorang. Foto: Wolfgang Degott

Walsheim Pirmin Langenbahn wurde zum Ehrenvorsitzenden des Fußball-Landesligisten gewählt. Fotovoltaikanlage finanziert den Kunstrasenplatz.

Der 60-jährige Stefan Pauluhn ist neuer Vorsitzender der Sportfreunde Walsheim. Bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung des 185 Mitglieder starken Clubs wurde er einstimmig gewählt und trat damit die Nachfolge von Pirmin Langenbahn an.

Dieser war nach 15-jähriger Amtszeit zurückgetreten, wird aber weiterhin sich im Verein engagieren und vor allem sich um die Sportanlage kümmern. Der 72-jährige wurde ebenfalls einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Er ist nach dem verstorbenen Reiner Rettenberger erst der zweite in der 95-jährigen Vereinsgeschichte. Pauluhn, in früheren Jahren langjähriges Vorstandsmitglied und Vorsitzenden-Stellvertreter, lobte das Engagement seines Vorgängers und kündigte an für einige Jahre in der verantwortlichen Position für den Verein zu arbeiten zu wollen. Es stünden einige Herausforderungen an, die es zu bewältigen gebe, um den gut funktionierenden Verein weiter zu entwickeln. „Darauf habe ich Lust,“ so Pauluhn.

Nachdem der stellvertretende Vorsitzende Marco Lorang die Versammlung eröffnet hatte, sprach Kassierer Patrick Zahm von einer zufriedenstellenden Kassenlage, vermeldete auch einen Gewinn innerhalb des Geschäftsjahres. Insbesondere die Erlöse aus der Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des Brauereikellers, die seit einem Jahrzehnt in Betrieb ist, deckten die Darlehensraten zur Finanzierung des ein Jahrzehnt alten Kunstrasenplatzes. Darauf spielen auch die beiden aktiven Mannschaften.

Spielausschuss-Vorsitzender Lucas Lugenbiehl bilanzierte. Nach dem neunten Platz am Ende des letzten Jahres belegt die Landesligamannschaft derzeit ebenfalls wieder einen Mittelfeldrang. Mit am Ende Platz sechs, dem besten des letzten Jahrzehnts, habe die zweite Mannschaft die letzte Saison abgeschlossen. Derzeit liege sie im hinteren Tabellendrittel. Spielertrainer Martin Fischer bedauerte, dass im letzten Jahr nach der fulminanten Vorrunde, eine ernüchternde Rückrunde gefolgt sei. Nach einigen personellen Veränderungen könne er über einen zufriedenstellenden Trainingsbesuch freuen, wenn auch die sportlichen Erfolge derzeit hinter den Erwartungen zurückblieben, was insbesondere auf zu viele Gegentore zurückzuführen sei. Jannick Bergmann habe bisher als einziger alle Trainingseinheiten absolviert, gefolgt von Luca Dorda, der nur einmal gefehlt habe.