Anschließend schlug er Stefan Munz (SPD) als Ortsvorsteher des größten Gemeindezirkes in der Gemeinde Gersheim vor. Der 46-Jährige, bisher stellvertretender Ortsvorsteher, wurde mit sieben Stimmen bei zwei Gegenstimmen gewählt. Munz tritt die Nachfolge von Steffen Lauer (SPD) an, der das Amt zehn Jahre lang innehatte. Lauer bleibt dem Gremium als Ratsmitglied erhalten. Auch die Position der Stellvertretung wurde neu besetzt. Mit dem gleichen Ergebnis wie Munz wurde die 49-jährige Petra Reisky (SPD) gewählt. Bürgermeister Michael Clivot (SPD), der den Ortsrat als Sprachrohr des Dorfes zur Gemeinde bezeichnete, führte die Verpflichtung der neuen Ratsmitglieder im Sitzungssaal des Rathauses durch. Neben den bereits genannten Ratsmitgliedern gehören dem Ortsparlament Alexander Kempf (SPD), Björn Decker, Bärbel Eibeck (beide CDU) sowie Christoph Huckert und Michael Schiel (beide AfD) an. Bei den jüngsten Ortsratswahlen erzielte die SPD 40,8 Prozent und erhielt damit vier Sitze. Die CDU kam auf die gleiche Anzahl von Sitzen mit 32 Prozent. Die AfD erreichte 19,3 Prozent und erhielt damit zwei Sitze im neunköpfigen Gremium. Die Grünen gingen leer aus, da sie nur 7,9 Prozent der Stimmen erreichten. Aus dem Ortsrat ausgeschieden sind Ursula Streichert (SPD), Jens Hertzler (SPD) und Hans Bollinger (SPD).