Theater in Gersheim : Am Samstag startet die 35. Theaterwoche

Die sechs „Tollkirschen“ (von links) Marliese Wolter, Heidi Müller, Walburga Klein, Stephanie Albrecht, Margit Schillo und Christel Görgen bei ihrem Auftritt bei der 34. Gersheimer Theaterwoche vor drei Jahren und dem Programm „Schöner wOHNEn“. Diesmal heißt das Motto „Donna mobile“. Foto: Wolfgang Degott

Gersheim Es ist bereits die 35. Auflage der Veranstaltungsreihe. Im Gersheimer Kulturhaus warten in acht Tagen fünf Vorstellungen auf Besucher.

Zwischen Samstag, 14. und Sonntag, 22. Januar, wandelt sich Kulturhaus in Gersheim zu einem „Musentempel“ für Comedy, Theater und Kabarett. Als erstes treten die „Tollkirschen“, eine sechsköpfige saarländische, zumeist mit Akteurinnen aus der Region besetzte, Frauenkabarett-Gruppe auf. Sie präsentieren am Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr ihr Programm „Donna Mobile“. Zur Erläuterung: Wir befinden uns im Jahr 2023 nach Christus. Die ganze Welt ist voller Nörgler und Pessimisten. Die ganze Welt? Nein! Ein von unbelehrbaren Frauen bevölkertes Café hört nicht auf, den Dämonen der Depression Widerstand zu leisten. Hier, im Café Donna mobile, einer Oase des lebhaften Austauschs werden neue Lebensmodelle diskutiert und Missstände im privaten und beruflichen Ambiente aufgedeckt. Sechs tatkräftige Frauen packen an, wenn es heißt, Männer und andere Hindernisse galant aus dem Weg zu räumen. Sie singen sich auf Wolke sieben und steppen sich in den Vorhof der Hölle. Hinfallen, aufstehen, Krönchen aufsetzen und aufrecht weitergehen - auf High Heels oder in Rheuma-Pantoffeln: „La Donna è mobile“.

Vier Tage später, am Mittwoch, 18. Januar, 20 Uhr, kommt mit dem Kölner Comedian Sascha Korf ein Künstler, der schon dreimal in der Bliestal-Gemeinde mit seinen Programmen gastiert und begeistert hat. In „Veni, vidi, witzig – Er kam, er sprach, sie lachten“ trifft Improvisations-Comedy auf Kabarett. Schlagfertig und urkomisch wird Korf ein Feuerwerk der Sprache zünden, eine rasante Mischung aus Stand-Up und Improvisation bieten. Den Zuschauer erwartet eine exquisite Mischung aus Stand-up, Kabarett und Interaktion: Eine Wunder-Tüte, die jeden Abend anders verlaufen lässt und einige Überraschungen parat hält.

Zu Poetry Slam kann in Wikipedia nachgelesen werden, dass es sich dabei um einen literarischen Wettbewerb handelt, bei dem selbstverfasste Texte innerhalb einer bestimmten Zeit vorgetragen werden, und die Zuhörer am Ende den Sieger küren. Am Freitag, 20. Januar, kämpfen ab 19.30 Uhr neun „Slammer“, Newcomer und gestandene Slam-Poeten mit der Kraft ihrer Worte um die Gunst des Publikums. Die Texte sind dabei so vielfältig wie die Personen auf der Bühne. Das Publikum wird dabei zum Lachen, zum Weinen, zum Nachdenken und zum Staunen gebracht. Es entscheidet über den Einzug ins Finale und über den Sieg, darüber, wer die „goldene Orchidee“ mit nach Hause nehmen kann.

Am Samstag, 21. Januar, 20 Uhr, wartet die Theatergruppe „ARTefeen“ mit einer Tragikomödie auf. Sie stammt aus der Feder von Jennifer Hülser und hat den Titel „Leben ist das, was passiert, während du Pläne schmiedest“. Dabei treffen vier Freundinnen, die verschiedener nicht sein können, in unterschiedlichsten Phasen ihres Lebens immer wieder aufeinander um Freude und Leid, gute und schlechte Zeiten miteinander zu teilen. Dabei geht es nicht immer besonders friedlich zu, und doch steht eine für die andere ein. Zunächst treffen sie nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in der neu gekauften Wohnung von Mary aufeinander und feiern gebührend ihren Abschluss. Weitere zwei Treffen folgen in jeweils 25-jährigem Abstand. Es fliegen die Fetzen und fließen Tränen, und trotzdem bleiben sich alle selbst treu oder erfinden sich eben komplett neu.

Den finalen Auftritt bestreitet die Niederwürzbacher Gruppe „So ein Theater“ am Sonntag, 22. Januar, 16 Uhr. Nach vier erfolgreichen Aufführungen in Breitfurt gastiert das Ensemble, das wie die ARTefeen unter der Gesamtleitung von Veronika Kiesel steht, mit einem Lustspiel: „Acht unter einem Dach oder die besondere Hausgemeinschaft“ von Erika Elisa Karg. Um seinen besten Freund Sigbert den Aufenthalt im Pflegeheim zu ermöglichen, lebt Hans in einer schäbigen Kellerwohnung ohne warmes Wasser und Badezimmer. Im Haus übernimmt er die anfallenden Reparaturen und ist immer für alle da. Die meisten Nachbarn schätzen ihn und unterstützen ihn gern. Natürlich gibt es auch die Nachbarn, die seine Arbeit für selbstverständlich hinnehmen und nur an ihr eigenes Wohl denken. Doch eine neue Mieterin verändert das Leben von Hans zum Guten.

Die Eintrittspreise für die beiden letzten Aufführungen und den Poetry Slam belaufen sich auf zehn, ermäßigt neun Euro. Wer Sascha Korf und die Tollkirschen sehen will, muss für die Eintrittskarte 20, beziehungsweise 19 Euro zahlen.

Der Kölner Comedian Sascha Korf bei seinem Auftritt während der Theaterwoche 2019. Foto: Wolfgang Degott