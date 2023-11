St. Martin in Gersheim St. Martin zieht auch durch Gersheim

In der Gemeinde Gersheim finden die meisten Martinsfeiern am Freitag, 10. November, statt. In Rubenheim startet der Martinszug im Anschluss an den um 17 Uhr beginnenden Gottesdienst in der Mauritiuskirche. Am Ende treffen sich alle im Feuerwehrgerätehaus, wo auch die Martinsbrezeln ausgegeben werden. Der Erlös der Martinsfeier kommt der Kinderkrebshilfe zugute. Die Kinder der Kindertagesstätte und der Nachmittagsbetreuung der „Burgschule“ Medelsheim-Altheim gestalten die Martinsfeier in Medelsheim. Sie beginnt um 17 Uhr mit einem Wortgottesdienst in der Martinskirche. Anschließend werden die Laternen angezündet. Der Zug geht über die Burgstraße, entlang der Brühlstraße, durch die Peppenkumer Straße bis zur Turnhalle, wo das Martinsfeuer entfacht und die legendäre Mantelteilung stattfinden wird. In Gersheim beginnt die Feier mit einem Wortgottesdienst um 17.30 Uhr in der St. Albankirche. Gestaltet wird er von der Kindertagesstätte St. Alban. Der anschließende Umzug, begleitet von Musikverein, Rotem Kreuz und Feuerwehr, führt zum Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses, wo beim Martinsfeuer für das leibliche Wohl gesorgt sein wird. Dabei helfen die Ortsratsmitglieder, die Mitglieder des Fördervereins Feuerwehrfreunde, der Landfrauen und dem Förderverein der Kita. In Walsheim wird die Feier um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in der protestantischen Kirche beginnen. Der Umzug führt durch den Pfarrgarten zum Dorfgemeinschaftshaus „Zur alten Schule“. Dort wird das Martinsfeuer entfacht, Martinsbrezeln werden ausgegeben und Martinslieder gesungen. Um 17.30 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Markuskirche von Reinheim, und dort ist der Start zur dortigen Martinsfeier. Der anschließende Umzug endet wieder am Abbé-Stock-Heim, wo das Martinsfeuer flackern wird. Der Förderverein der Kindertagesstätte sorgt für das leibliche Wohl. Das Martinsfest in Niedergailbach beginnt am Samstag, 11. November, um 17 Uhr mit einem Wortgottesdienst in der Bruder-Klaus-Kirche. Dabei wird von den Kindern das St. Martinsspiel aufgeführt. Begleitet wird der Gottesdienst durch das Blockflötenquartett des MGV unter der Leitung von Anne Detzler. Es schließt sich der Martinsumzug an. Angeführt von St. Martin auf dem Pferd (bereitgestellt von Familie Mieger aus Reinheim), der Feuerwehr und der Musikkapelle Niedergailbach geht es durchs Dorf bis zur Gemeinschaftshalle, wo das Martinsfeuer entfacht wird. In der Gemeinschaftshalle verteilen der Ortsratsmitglieder die Martinsbrezeln. Der Förderverein Feuerwehrfreunde Niedergailbach sorgt für das leibliche Wohl.