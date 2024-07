Biosphären-Triathlon in Walsheim Das fast perfekt Familienglück

In diesem Jahr stehen für den Kirkeler noch die deutschen Meisterschaften im Sprint an, die im August in Viernheim stattfinden. „Es wird das erste Mal sein, dass ich im Rahmen einer deutschen Meisterschaft die Sprintdistanz absolviere. Da ich gerade in Rheinland-Pfalz bei der Polizei ein Studium begonnen habe, muss ich sehen, wie die Zeit zum Trainieren reicht“, sagt Gessner.