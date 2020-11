Fortbildung der Lebensretter in Peppenkum : Lehrgang in Peppenkum macht Feuerwehrleute fit für Digitalfunk

Lehrgang in Peppenkum macht Feuerwehrleute fit für Digitalfunk

Fortbildung der Lebensretter in Peppenkum

Die 15 Teilnehmer am Funklehrgang der Feuerwehr Gersheim aus zehn Löschbezirken mit ihren Ausbildern, Lehrgangsleiter Ralf Weinmann (vorn rechts) und Wehrführer Stefan Lugenbiel (vorn links) im Hof des Gerätehauses von Peppenkum. Foto: Wolfgang Degott

Peppenkum Statt 25 konnten wegen der Coronabeschränkungen nur 15 Teilnehmer zum Sprechfunkerlehrgang der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Gersheim im Gerätehaus des Löschbezirks Peppenkum-Utweiler die Fortbildung stattfand, zugelassen werden.

An sechs Tagen wurden 25 Lehrgangsstunden absolviert, befassten sie sich unter anderem mit den physikalischen Grundlagen, dem Funkbetrieb, der Kartenkunde und den Rechtsgrundlagen. Bei der theoretischen Abschlussprüfung des Lehrgangs erreichten alle das Lehrgangsziel. Zu den Aufgaben des Sprechfunkers gehören unter anderem die Bedienung der einzelnen Funkgeräte und die Funkverkehrsabwicklung bei Einsätzen und Übungen.

Der Gebrauch von Sprechfunk macht erst den Einsatz der Feuerwehr möglich, werde die Feuerwehr per Funk alarmiert und informiert. Zudem erlauben moderne Fernmeldemittel zielgerichtetes Zusammenarbeiten an der Einsatzstelle und ermögliche die schnelle Nachforderung von weiteren Einsatzkräften und zusätzlicher Ausrüstung. „Dozenten“ waren Wehrführer Stefan Lugenbiel, sein Stellvertreter Marco Fuchs, Martin Rabung, Michael Hahn, Hans-Jürgen Sandmeier, Benjamin Uth, Manuel Langenbahn und der Gemeindejugendfeuerwehr-Beauftragte Matthias Motsch. Ralf Weinmann, Lehrgangsleiter, Ausbildungsbeauftragter der gemeindlichen Wehr und Löschbezirksführer von Peppenkum-Utweiler informierte, dass alle erstmals an einem solchen Funklehrgang teilgenommen hätten. Er sei die Grundlage dafür, dass später auch beispielsweise der Atemschutzgeräteträger-Lehrgang belegt werden könne.