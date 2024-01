Sportfreunde Walsheim Sportfreunde wählen Pauluhn zum Vorsitzenden

Nachdem er im vergangenen Jahr das Amt kommissarisch vom zurückgetretenen Vorsitzenden Pirmin Langenbahn übernommen hatte, wurde Stefan Pauluhn nun „regulär“ an die Spitze der Sportfreunde Walsheim gewählt. Kontinuität zeichnete sich auch bei den übrigen Vorstandspositionen aus. In der gut besuchten Jahreshauptversammlung im Sportheim wurde mit Marco Lorang, der das Amt bisher schon bekleidete, mit Jörg Zöller ein weiterer stellvertretender Vorsitzender gewählt. In den Positionen Schriftführer, Kassierer, Jugendleiter und Spielausschuss-Vorsitzender gab es mit Johannes Stemmler, Patrick Zahm, Daniel Weiser und Lucas Lugenbiehl keine Veränderungen. Als Beisitzer gehören Jannick Bergmann, Werner Frangart, Stefan Hohnsbein, Dunja Mortag, Johannes Ries, Matthias Schmidt und Patrick Wyss der Führungsriege an. Philipp Weber schied, da er seit Beginn der Saison „Cheftrainer“ ist, dem Gremium nicht mehr an. Zum Social-Media-Beauftragten wurde Luca Dorda gewählt. Zudem gehört Wolfgang Menzner als Abteilungsleiter der „Alten Herren“ und der Trainingsgruppe Fußballtennis in Bliesdalheim sowie Beauftragter für das Ehrenamt der Vorstandschaft an. Als Platzkassierer fungieren weiterhin und das schon seit vielen Jahren Franco Innocente und Stefan Raffel.