Bauarbeiten bei Gersheim : Ab Montag tagsüber Sperrungen auf der L 101 und L 102

Peppenkum/Gersheim Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) führt an diesem Montag (9. Januar) und am Dienstag, 10. Januar, entlang der Landstraße 101 zwischen Peppenkum und der Landesgrenze zu Frankreich und der Landstraße 102 zwischen Medelsheim und Gersheim Verkehrssicherungsarbeiten an Bäumen durch.

Aufgrund der geringen Straßenbreite und der eingesetzten Maschinen ist eine halbseitige Sperrung nicht möglich und die Strecke muss für die Arbeiten voll gesperrt werden.