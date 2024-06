SPD Walsheim SPD Walsheim nominiert Kandidaten für die Kommunalwahl

Mit einer gegenüber der letzten Wahl veränderten „Mannschaft“ tritt die SPD zur Kommunalwahl an. Nach zehnjähriger Amtszeit wollte Ortsvorsteher Michael Thomann nicht erneut für das Amt kandidieren. Reiner Bachmann, derzeitiger stellvertretender Ortsvorsteher, will sich den Herausforderungen des Amtes stellen, kandidierte für den Spitzenplatz Ortsratsliste und wurde einstimmig gewählt. Er will an die Erfolge der letzten Jahre für das Dorf nahtlos anknüpfen. Nach Brauereivorplatz-Gestaltung, Glasfaserausbau, Einfahrt Sportplatz sollen die Punkte Dorf-Sauberkeit, Dorfgemeinschaft, Feste und Engagement für Walsheim in den Mittelpunkt seiner Arbeit rücken. „Walsheim liebens- und lebenswert zu gestalten und dabei die Gemeinschaft auch voranzubringen, darin sehe ich den Rahmen, indem wir noch stärker sein können als bisher“, so Bachmann. Gemeinsam mit einem starken Team aus engagierten Frauen und Männern will er dem Dorf Zukunft geben. Ihm folgen auf den weiteren Listenplätzen zur Ortsratswahl Silke Schmelzer, Johannes Stemmler, Ellen Ecker, Marco Lorang, Sascha Szymanski, Jörg Zimmermann, Michael Thomann, Stefan Pauluhn, Angelo Lizzi und Pirmin Langenbahn. Für den Gemeinderat kandidieren Marco Lorang, Angelo Lizzi, Reiner Bachmann, Ellen Ecker und Stefan Pauluhn. Als Kreistagskandidat für die Gesamtgemeinde nominierte der Ortsverein Stefan Pauluhn.