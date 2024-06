Jubiläum SPD-Ortsverein Rubenheim feierte sein 50-jähriges Bestehen

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von einer eigens zusammengestellten Band. Ludwig Kaub an der Bassgitarre, Ortwin Decker an der Solo- und Rhythmusgitarre sowie Friedel Büchle am Akkordeon und als Sänger sorgten für die musikalische Begleitung. Ein besonderer Höhepunkt war das gemeinsame Singen des Steigerliedes, bei dem die Solisten Adolf Wagner und Thomas Zäh den Chor verstärkten. Auch das Kinderprogramm war ein voller Erfolg.