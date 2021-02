Ein Ferienangebot für junge Leute : Sommerfreizeit in Spohns Haus

Gersheim Bereits zum vierzehnten Mal bietet das Ökologischen Schullandheim „Spohns Haus“ vom 2. bis 14. August seine trinationale Sommerfreizeit an. Sie richtet sich an Jugendliche, die zwischen 13 und 17 Jahre alt sind.

Für die Teilnehmer aus Polen und der Ukraine bietet die Veranstaltung zudem die Chance, ihre deutschen Sprachkenntnisse zu verbessern, und für die deutschen Teilnehmer so einiges über die Kultur und das Leben der osteuropäischen Teilnehmer zu erfahren. Bei einer Vielzahl abwechslungsreicher Workshops am Morgen, von gemeinsamen Sprachanimationsspielen bis hin zum gemeinsamen Kochen typischer nationaler Gerichte, steht natürlich vor allem der Spaß und das Miteinander im Vordergrund. Angeboten werden neben zwölf Übernachtungen auch Vollpension mit kulinarischen Spezialitäten aus europäischen Ländern, eine Rund um die Uhr-Betreuung sowie Ausflüge. Im Teilnehmerbeitrag von 249 Euro sind auch die entstehenden Eintrittsgelder enthalten. Einzig die An- und Abreise erfolgt in Eigenregie.