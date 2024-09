Kleintierzuchtverein Reinheim Kleintierzuchtverein Reinheim kämpft noch gegen Flutfolgen

Mit dem Fest, bei dem die fünfköpfige Gruppe Times and Tales die Gäste mit Rock- und Popsongs musikalisch unterhielt, sollte auch weiteres Geld in die Kasse „gespült“ werden, um das Haus wieder in einen nutzbaren Zustand zu versetzen. In einer gesonderten Veranstaltung soll, so Badt, auch das Vereinsjubiläum gefeiert, mit Gästen eine Zeitreise unternommen werden. Auch sei für Herbst wieder ein Hasenessen geplant.