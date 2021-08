Soja-Anbau bei Rubenheim : Alexander Welsch lädt zur Besichtigung seines Soja-Feldes

Zufriedene Gesichter bei der Soja-Aussaat: Bio-Händler Martin Dauber (links) will selbst Tofu aus regionalem Soja-Anbau herstellen. Mit Bio-Landwirt Alexander Welsch hat er einen Partner gefunden, der selbst bereits Erfahrungen mit dem Anbau der Tofu-Grundsubstanz gesammelt hat. Foto: Peter Gaschott

Rubenheim Soja baut der Landwirt Alexander Welsch in Rubenheim an (unsere Zeitung berichtete). Gemeinsam mit dem Bio-Händler Martin Dauber soll die Ernte des etwa ein Hektar großen Feldes vermarktet werden. Mittlerweile machen die Sojapflanzen gute Fortschritte.

Immer wieder wird Alexander Welsch gefragt nach seinen Erfahrungen mit dem Soja-Anbau. Deshalb hat er sich jetzt entschlossen, eine Feldbesichtigung anzubieten. Das Sojafeld in Rubenheim kann dabei besichtigt werden, außerdem werden Welsch und eine Reihe weiterer Vertreter aus Landwirtschaft und Biosphäre Auskunft geben. Themenfelder sind die Aussaat, die Unkrautkontrolle, der aktuelle Stand der Vegetation, die Ernteeinschätzung und die Verwendung des geernteten Materials. Auch über die Bindung von Luftstickstoff mittels Symbiose mit Knöllchenbakterien soll gesprochen werden.

Alle Interessierten sind zu diesem Landausflug eingeladen. Treffpunkt ist am Montag, 23. August, um 16 Uhr auf dem Parkplatz der Naherholungsanlage Rohrental. Der befindet sich in Rubenheim am Ende der Wittersheimer Straße. Von dort aus liegt das Feld, das besichtigt wird, etwa vierhundert Meter Fußweg entfernt.